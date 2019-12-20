مناقشة تطوير مركز السلامة وإدارة الأزمات بأم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت الهيئة الاستشارية لمركز السلامة وإدارة المخاطر والأزمات «سيف»، بجامعة أم القرى اجتماعها الأول برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، بمعهد البحوث الاستشارية، لمناقشة الخطط التطويرية للمركز ومستقبل مجال الأمن والسلامة، بحضور مستشارين ومستشارات المركز. وقدم عميد المعهد الدكتور علي الشاعري عرضا تفصيليا حول الخدمات الاستشارية المتخصصة التي يقدمها «سيف» للجهات المستفيدة، والدراسات البحثية المعنية المنفذة بمجال الأمن والسلامة وإدارة المخاطر، مشيرا إلى الدور الكبير للمركز في تأهيل المختصين بالأمن والسلامة من خلال الدبلومات التنفيذية في الصحة والسلامة في الإنشاءات، والسلامة المهنية وإدارة المخاطر، والبرامج التدريبية المعتمدة من IOSH و IIRSM.

وناقشت الهيئة الاستشارية خلال الاجتماع، ضرورة زيادة الوعي في المجتمع حول تعزيز الأمن والسلامة لضمان تنمية وطنية مستدامة، واستثمار التقنيات الحديثة لتطوير الحلول الاستشارية والتدريبية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التشريعية للأمن والسلامة في القطاع الحكومي، والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة في نفس المجال.