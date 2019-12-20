إصدار 2,212,690 تأشيرة عمرة منذ بدء الموسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أصدرت وزارة الحج والعمرة 2,212,690 تأشيرة عمرة منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم الماضي وحتى 22 ربيع الآخر الحالي، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1,782,554 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,373,963 معتمرا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة.

Advertisements

إلى ذلك دشنت الوزارة أخيرا مراكز «عناية» التي تقدم خدمات شاملة ومتنوعة للمستفيدين، سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال والتي بدورها تسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسن تجربة ضيوف الرحمن بالمملكة، وتثري تجربتهم.

وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن مراكز عناية ستكون منتشرة في المناطق التي يوجد بها المعتمرون والحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، حيث سيتمكن ضيوف الرحمن أو المنظمون لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج والعمرة أو شركات خدمة حجاج الخارج من إنهاء جميع أمورهم في هذه المراكز عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات «عناية» من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، والقادرين على التواصل مع الحجاج والمعتمرين بلغات متعددة.

أكثر الجنسيات قدوما:

الباكستانية 450,011

الإندونيسية 399,103

الهندية 238,981

الماليزية 110,739

المصرية 85,808

التركية 70,626

الجزائرية 64,238

البنجلاديشية 61,111

الإماراتية 37,191

الأردنية 27,540

دخول المعتمرين عبر المنافذ: