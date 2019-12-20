الإسكان تتحرك لمنع التنازل عن وحداتها المحجوزة مقابل 50 ألف ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

تتحرك وزارة الإسكان لاتخاذ إجراءات وتعديلات على موقع سكني الالكتروني، لمنع من حجزوا أحد منتجاتها السكنية من التنازل عنها لمستحقين آخرين، في حال عدم الرغبة بالمنتج السكني أو عدم القدرة على استكمال إجراءات الحصول على تمويل شراء المنتج من البنوك المتعاقدة مع الوزارة للتمويل، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن بعض مستحقي الدعم السكني في مشروع سكني القطيف، والذين فاتهم حجز أحد منتجات الوزارة السكنية بسبب انتهاء المهلة المحددة واكتمال حجز جميع الوحدات، تقدموا للإسكان بشكاوى، على خلفية تنازل من سبق وحجزوا أحد هذه المنتجات لآخرين بمقابل مالي، وصل إلى 50 ألف ريال، وكانت الوحدات السكنية من فئتي (ج) و (د)، هي أكثر ما جرى التنازل عنه، كون مساحتها هي الأصغر، وبالتالي ربما لا تناسب حجم الكثير من الأسر، كما أن تصميمها يجعلها متصلة من الجهتين، وبالتالي فالنوافذ موجودة فقط في الجهة الأمامية والخلفية من المنزل، كما لا توجد ممرات جانبية فيها، بل باحة أمامية تضم موقفا لسيارة واحدة وباحة خلفية فقط.

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وبينت أن من تقدموا بشكاوى للوزارة، تظلموا من تنازل من حجزوا وحدات سكنية بهذه الطريقة، عوضا عن سحبها من الوزارة وإتاحة الفرصة لمستحقين آخرين لحجزها، يفوت عليهم فرصة الاستفادة من منتجات الوزارة السكنية.

بدورها استفسرت «مكة» من الإدارة الإعلامية في الوزارة عن هذا الموضوع، ولكن لم يصل رد، رغم مرور 3 أيام عمل على إرسال الاستفسار.

التنازل بمقابل مالي: