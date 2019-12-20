السياحة تدر 5 مليارات دولار يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة تشير منظمة السياحة العالمية إلى أن إيرادات القطاع السياحي في العالم نمت بنسبة 4%، بمساهمة إجمالية في الناتج المحلي، حيث بلغت 1.7 ترليون دولار خلال 2018. إيرادات إنفاق السائحين في الوجهات السياحية. (بالمليار دولار) Advertisements آسيا 2018 : 435.5 مليار دولار

2017 : 396.0 مليار دولار

2010 : 254.4 مليار دولار أفريقيا 2018 : 38.4 مليار دولار

2017 : 36.4 مليار دولار

2010 : 30.4 مليار دولار الشرق الأوسط 2018 : 73.0 مليار دولار

2017 : 68.4 مليار دولار

2010 : 52.2 مليار دولار أوروبا 2018 : 570.5 مليار دولار

2017 : 519.5 مليار دولار

2010 : 422.8 مليار دولار العالم 2018 : 1.451 ترليون دولار

2017 : 1.346 ترليون دولار

2010 : 975 مليار دولار



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