شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عقابية جديدة على أبنة علي البخيتي المراهقة ”توجان”.. ووالدها يتوعد الأردن ويهدد بتحويلها إلى ”قضية القرن” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلبت الشرطة الأردنية من ابنت الناشط علي البخيتي الحضور صباح اليوم الجمعة.

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إجراءات عقابية جديدة على أبنة علي البخيتي المراهقة ”توجان”.. ووالدها يتوعد الأردن ويهدد بتحويلها إلى ”قضية القرن”

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وذكرت توجان البخيتي امس الخميس في مجموعة تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالقول إنه تم إستدعائي من شرطة الأحداث، وطُلب مني الحضور الساعة العاشرة صباح غد الجمعة لمقرهم الكائن بالقرب من دوار المشاغل وديوان الخدمة المدنية، وسيكون معي محامية ومحامين ونشطاء في حقوق الإنسان.

وأضافت توجان “إلى الآن لا ندري ما هي التهمة الموجهة، المحامون يتوقعون تعلقها بـ جرائم النشر أو إزدراء الأديان، سنمتثل للسلطات في الأردن”.

وتابعت ” لكننا نستغرب أنه وإلى الآن لم يتم استدعاء أحد من مدرسة الجزيرة بسبب البيان الجهادي المنشور ضدي، والذي فيه تحريض خطير يستوجب المسآئلة.

وأوضحت توجان “بعد إنتهاء جلسة التحقيق غد في شرطة الأحداث عمان الأردن سأوافيكم بالتفاصيل، ما هي التهمة؟ ومن المدعي وهل تم إحالتي للمحاكمة أم لا.

إلى ذلك علق والدها حول ذلك بالقول: إذا تم إحالتك للمحكمة، وحتى لو تم توقيفك في سجن الأحداث يا توجان البخيتي، فستتحول محاكمتك وكل ما سيُتخذ ضدك إلى محاكمة للفكر المتطرف ولكهنة الدين ولمدرسة الجزيرة ولكل من تقدم ضدك بهذا البلاغ، أعدك بذلك، أن نجعل منها محاكمة القرن.