مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعلن خطة دخول كبار الشخصيات والوفود الرسمية

ترسم إدارة المراسم والتشريفات خطة دخول ملاك الإبل وكبار الشخصيات والوفود الأجنبية الرسمية والحشود الجماهيرية، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الرابع المقام حاليًّا في الصياهد الجنوبية لنفود الدهناء شمال العاصمة الرياض.

وكشف نائب مدير الإدارة سلطان العتيبي، بروتوكولات الاستقبال والضيافة، قائلًا: «يتم استقبال الملاك في صباح كل يوم تعرض إبلهم فيه، مع مرافقين لكل مالك، وكذلك كبار الشخصيات من البوابة، وتوجيههم إلى الصالة الخاصة بهم، وتنسيق جلوسهم في خيمة الملاك المواجهة لساحة العرض ولجنة التحكيم، ثم تقدم لهم الضيافة ليستمتعوا بمشاهدة آلية التحكيم والعمليات التي تمر بها مشاهد العرض».

وبيَّن العتيبي أن الدور الأمني الذي تنجزه إدارة أمن نادي الإبل، يعد مميزًا ومختلفًا؛ حيث إنها تمنح التصاريح الخاصة بدخول مرافق المهرجان، سواء في ذلك الإعلاميون والملاك، وتضبط عمليات الدخول والخروج من مدرجات العرض وإليها وتدير تحركات الوفود، مشيرًا إلى أنهم على تواصل دائم بمنسوبي أمن نادي الإبل لتنظيم آلية الدخول بكل سلاسة وسلامة.