«الأرصاد» تنبّه إلى أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الجمعة- إلى حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات «أضم والطائف والعرضيات والقنفذة والليث والموية وبحرة وميسان»، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

بينما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، اليوم الجمعة.

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كما توقَّعت الأرصاد -في تقريرها عن حالة الطقس- استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «مكة المكرمة والمدينة المنورة» تشمل السواحل منها، كما ستكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على شرق ووسط والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر ستكون متوسطة الموج.