قوات «أمن الطرق» تحذّر من 5 أسباب تعجّل بالحوادث

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق، أهم 5 أسباب تؤدي إلى الحوادث المرورية على الطرق، ونشرت «أمن الطرق» -عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- إنفوجرافًا بيّنت -من خلاله- أن أهم حوادث الطرق تتضمّن، أولًا: انشغال قائد المركبة بالجوال، وثانيًا: السرعة الزائدة، وثالثًا: التجاوز الخاطئ، ورابعًا عكس السير، وخامسًا: المراوغة بين السيارات.

وكانت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق، قد نبّهت -في وقت سابق- قائدي المركبات بضرورة ترك مسافة بينهم وبين الشاحنات، خاصة أثناء الدوران والانعطاف، وذكرت «أمن الطرق»، عبر موقع تويتر: «‏لقيادة آمنة.. اترك مسافة كافية بينك وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات، فهي تحتاج مساحة أكبر أثناء الانعطاف أو الدوران».