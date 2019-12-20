قوات «أمن الطرق» تحذّر من 5 أسباب تعجّل بالحوادث

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق، أهم 5 أسباب تؤدي إلى الحوادث المرورية على الطرق، ونشرت «أمن الطرق» -عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- إنفوجرافًا بيّنت -من خلاله- أن أهم حوادث الطرق تتضمّن، أولًا: انشغال قائد المركبة بالجوال، وثانيًا: السرعة الزائدة، وثالثًا: التجاوز الخاطئ، ورابعًا عكس السير، وخامسًا: المراوغة بين السيارات.
وكانت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق، قد نبّهت -في وقت سابق- قائدي المركبات بضرورة ترك مسافة بينهم وبين الشاحنات، خاصة أثناء الدوران والانعطاف، وذكرت «أمن الطرق»، عبر موقع تويتر: «لقيادة آمنة.. اترك مسافة كافية بينك وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات، فهي تحتاج مساحة أكبر أثناء الانعطاف أو الدوران».
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