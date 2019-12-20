معرض الكتاب بجدة يسجِّل أكثر من 300 ألف زائر

بلغ عدد زوار معرض جدة الدولي للكتاب المقام بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية في نسخته الخامسة منذ انطلاقته في 11 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر «٣٢٤٨٦٨» زائرًا.
وتضمن المعرض الذي يستمر على مدى 10 أيام (21 ديسمبر) أكثر من 50 فعالية في برنامجه الثقافي.
واستقطب المعرض ٣٥٠ ألف عنوان أدبي ومعرفي لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع؛ ما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية.
وشهدت منصات التوقيع بالمعرض تفاعل أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة مع زوار المعرض في هذا الحدث الثقافي الذي يراعي التجديد والتنوع في تقديم المحتوى ما يلبي تطلعات شرائح المجتمع.
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