بالصور.. «هيئة الغذاء» تغلق 5 مستودعات طبية بالرياض

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 5 مستودعات تجميل وأجهزة طبية بمنطقة الرياض؛ وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها الهيئة.

وأوضحت الهيئة -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- أنه تم إغلاق المستودعات لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، وتداول منتجات تجميلية غير مدرجة ومستحضرات صيدلانية غير مسجلة.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى أن الحملة ضبطت 322 ألفًا و260 منتجًا مخالفًا في تلك المستودعات، منها 172 ألفًَا و260 منتجًا تجميليًّا ومستحضرًا صيدلانيًّا، و١٥٠ ألف منتج طبي.

وأكدت هيئة الغذاء أنها تطبق الإجراءات النظامية بحق المستودعات المخالفة.