روزماري ديكارلو: تقرير الهجوم على أرامكو في طريقه لمجلس الأمن

أعلنت وكيلة أمين عامّ الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أن الأمم المتحدة ستقدم تقريرًا لمجلس الأمن بشأن الهجمات ضد منشآت أرامكو في السعودية، بينما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيجاس، أن واشنطن ستقدّم الدعم الكامل واللازم للسعودية ضد أي اعتداء إيراني، في موقف متجدد تؤكد عليه الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب السعودية ضد تهديدات طهران.

يأتي ذلك بينما استعرض تقرير أمريكي، كشفت عنه وكالة «رويترز»، حول الهجوم على أرامكو استعرض أدلة جديدة وتحليلًا لحطام أسلحة، تُظهر أن الهجوم جاء من شمال السعودية، وحدد التقرير الأمريكي عددًا من أوجه التشابه بين الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم، وطائرة مسيّرة من إنتاج وتصميم إيران، بحسب «العربية».

وكانت وكالة «رويترز» قد كشفت -في تحقيق لها، الشهر الماضي- عن تفاصيل مؤامرة إيرانية يقودها المرشد الأعلى، علي خامنئي، ضد السعودية.

وذكرت الوكالة أنه قبل أربعة أشهر من الهجوم على منشآت نفطية في أرامكو بالسعودية بطائرات «درون»، تجمّع مسؤولون أمنيون إيرانيون في مجمع شديد التحصين في طهران. كان بين الحاضرين قيادات عليا في الحرس الثوري، وتشمل اختصاصاته تطوير الصواريخ والعمليات السرية.