كيف_البرد_معكم.. مغردون يوثقون دراجات الحرارة  بمختلف مناطق المملكة

دشن مغردون وسمًا تحت عنوان #كيف_البرد_معكم، رصدوا خلاله درجات الحرارة المنخفضة بشكل كبير في عدد من مناطق المملكة.

ووفق مشاركات المعلقين على وسم #كيف_البرد_معكم ، كانت أقل المناطق في درجات الحرارة، حائل التي وصلت فيها درجة الحرارة وفق تطبيقات الهاتف المحمول إلى درجتين.

وجاءت النتائج التي عرضها المغردون في وسم #كيف_البرد_معكم كالتالي ، (حائل 2 ، الرياض 2 ، سكاكا 4، وتبوك 4، ، بريدة 6 الطائف 9 ،جدة 24 ،الخبر 13، العزيزية 13 المدينة 13).

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، غدًا الجمعة.

كما توقَّعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) تشمل السواحل منها، كما ستكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على شرق ووسط والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.