السعودية اليوم / إيقاف 101 بين مهربين ومهاجرين والقبض على إرهابي بالجزائر



الجزائر 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين 101 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام والوادي وتلمسان وبشار.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانين منفصلين اليوم، أنه تم مصادرة من المهربين والبالغ عددهم 86 شخصًا ثلاث مركبات رباعية الدفع، و57 مولدًا كهربائيًا، و37 مطرقة ضغط، و13 هاتفًا نقالاً، وكمية من المواد الغذائية.

وأضافت أنه تم إيقاف 15 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدينتي تلمسان وبشار.

وأشارت نفس المصادر إلى أنه تم القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية، بعين البيضاء بمحافظة أم البواقي، وتسليم عنصر ارهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بوعنجة من محافظة ميلة وبحوزته مسدساً رشاشاً ومخزني ذخيرة.

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19:46ت م

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