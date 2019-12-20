السعودية اليوم / تعليم شرورة ينهى استعداداته لاستقبال أكثر من 23 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات



نجران 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، كافة استعداداتها لجميع الأعمال المتعلقة بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وهيأت السبل المناسبة لاستقبال ما يزيد عن 23 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم التي ستنطلق يوم الأحد القادم.

وأوضح مدير تعليم شرورة، فهد بن صالح عقالا، أن الاستعداد للاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة قد بدأ مبكراً حيث تم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية وكذلك للمشرفين والمشرفات في الإدارة، بمشاركة عدد 82 مشرفاً ومشرفة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من الجاهزية الكاملة لجميع مرافق المدرسة وقاعات الاختبارات والنقل المدرسي ومتابعة اكتمال أعمال اللجان والسجلات المنظمة للعمل في فترة الاختبارات بالمدارس.

// انتهى //

18:40ت م

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