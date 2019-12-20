شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة : الكشف عن عصابة من 4 أشخاص في جريمة تستر تجاري والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت النيابة العامة أنها كشفت عن وجود عصابة من 3 وافدين ومواطن في جريمة تستر تجاري. وأفادت النيابة العامة إلى أن التحقيقات توصّلت إلى وجود عمليات غسل وتبييض للأموال وتسجيل حوالات دون واردات جمركية. وأكدت النيابة إلى أن التحقيقات اثبتت تزوير العصابة في محررات عرفية لإخفاء متحصلات الجريمة ، مبينة بأن العصابة قامت بأعمال مصرفية غير نظامية عبر تحويل مبالغ لأشخاص خارج المملكة .

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