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المرور: لا توقفوا المركبات بعشوائية في محيط الجوامع
ينتهك حقوق الآخرين في استخدام الطريق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت إدارة المرور أن إيقاف المركبات بشكل عشوائي وغير منظم عند محيط الجوامع أثناء أداء الصلوات، تصرف غير حضاري، وينتهك حقوق الآخرين في استخدام الطريق.
كما شددت المرور، عبر حسابها بموقع تويتر، على ضرورة وضع العلامات التحذيرية لتنبيه السائقين ومستخدمي الطرق؛ لأنها تحمي من العديد من الأخطار.
ولفتت المرور إلى أن وقوف المركبة في الأماكن غير المخصصة يعرض سلامة الآخرين للخطر.
وأضافت أنه يجب استخدام حزام الأمان أثناء القيادة؛ حيث إنه يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية.
وقالت: إن حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية بنسبة 50% للسائق والراكب الأمامي، وبنسبة 75% لركاب المقعد الخلفي.
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