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شكرا لقرائتكم أكثر من 4 ملايين و360 ألف مخالف في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكثر من 4 ملايين و360 ألف مخالف في المملكة
منهم 670260 مخالفًا لنظام العمل
متابعات الخليج 365 - واس
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 22 / 4 / 1441 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 4369008 مخالفين في كافة مناطق المملكة، منهم 3415882 مخالفًا لنظام الإقامة، و670260 مخالفًا لنظام العمل، و282866 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 79153 شخصًا 42% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2983 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4737 شخصًا.
كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1770 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1734 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 36 سعوديًا، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15719 وافدًا مخالفًا، منهم 13965 رجلًا و1754 امرأة.
وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 604142 مخالفًا، وإحالة 550393 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 734721 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1101275 مخالفًا.
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