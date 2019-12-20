موجة برد على المملكة حتى الثلاثاء المقبل

2019-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار موجة البرد في المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة، أنه من يوم الأربعاء متوقع أن توالي الحرارة ارتفاعها لتعود الأجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا، كما توقع ارتفاع درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية عما هي عليه اليوم الجمعة.

ولفت الباحث في الطقس والمناخ، إلى أنه من يوم غد الأحد ستكون هناك حالة ممطرة على وسط الغربية وجنوبها.

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في سياق متصل، تصل الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب غدًا لتكون ليلة السبت 21 ديسمبر الجاري هي أطول ليالي العام بحسب ما أكده عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق.

وقال الزعاق: إن الأسبوع المقبل سوف يشهد أطول الليالي وأقصر النهر في العام بسبب ميل الشمس نحو الجنوب.

ويبدأ الشتاء في نصف الكرة الشمالي تقويميًّا في يوم 22 ديسمبر من كل عام، لكنه فلكيًّا يبدأ مع بداية الانقلاب الشتوي وينتهي بالاعتدال الموالي الذي يأذن ببداية فصل الربيع.

ويبدأ الشتاء في النصف الشمالي من 7 نوفمبر إلى 7 فبراير ويتوسطهما تاريخ الانقلاب الشتوي الذي يصادف 21 ديسمبر، أما عن النصف الجنوبي فإن حلول الشتاء الفلكي يكون تقريبًا يوم 7 مايو وينتهي إلى 7 أغسطس، ويتوسط هذه التاريخين يوم الانقلاب الذي يوافقه يوم 21 يونيو.

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