شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 3,300 كرتون تمور في السودان والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس، بتوزيع 3,300 كرتون من التمور للنازحين في محلية نايلا التابعة لولاية جنوب دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 16,500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.