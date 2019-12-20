- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم البنتاغون تكشف نتائج الفحص الأمني للطلاب السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البنتاغون تكشف نتائج الفحص الأمني للطلاب السعوديين
بعد حادث بينساكولا
متابعات الخليج 365- متابعة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أنها أنهت إجراءات الفحص الأمني لجميع الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة، المشتركين في التدريب العسكري، ولم تعثر على أي مؤشرات على وجود تهديدات.
صرح جاري ريد، مدير الاستخبارات الدفاعية، للصحفيين، أنه نتيجة للمراجعة الأمنية المستمرة، فإن البنتاغون سيوسع دوره في الفحص الأمني للطلاب الدوليين بصفة عامة.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من قيام الطالب محمد سعيد الشمراني بقتل ثلاثة من البحارة الأمريكيين وإصابة ثمانية أشخاص آخرين في قاعدة بينساكولا الجوية البحرية، ونتيجة لذلك، أمر البنتاغون الأسبوع الماضي بمراجعة واسعة للإجراءات الأمنية.
ويُذكر أن هناك نحو 850 طالبًا سعوديًا موجودين حاليًا في برامج التدريب العسكري الأمريكية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون تكشف نتائج الفحص الأمني للطلاب السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.