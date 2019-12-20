بمكة المكرمة..منزل شعبي تحول إلى وكر تتوافد إليه النساء خفية من كل أنحاء السعودية وهذا ما يحدث لهن..والسلطات تتحرك فورًأ

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عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الجمعة القبض على عمالة وافدة تدير عيادة عشوائية غير مرخصة في مكة المكرمة.

وأفادت صحيفة "سبق" المحلية، بأن دوريات أمنية داهمت منزلًا شعبيًّا يديره مقيمون من الجنسية الآسيوية في حي الزهور بمكة المكرمة تم تحويله إلى مستشفى خاص يستقبل النساء للإجهاض والتنويم.

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وأوضحت الصحيفة، أن قائد الدوريات الأمنية بمكة المكرمة أصدر أمرًا بمداهمة المنزل وضبط المخالفين، بعد معلومات من رجال البحث والتحري عن نشاط ملحوظ يشهده منزل شعبي مكون من دورين ويتردد عليه عدد كبير من الأشخاص من جنسيات مختلفة .

وكشفت التحريات أن المبنى عبارة عن مستشفى يديره عمالة من جنسية آسيوية لاستقبال المرضى ونقل الدم وإجهاض النساء وتوليدهن.

وبمداهمة الموقع، عُثر على أدوية ومعمل لطب الأسنان، وثلاجة محفوظ بها دماء يتم استخدامها أثناء القيام بعمليات الإجهاض، كما عُثر على نساء مجهزات في غرف الإجهاض، إضافة إلى رجال وأطفال منومين في غرف أخرى.

جرى ضبط الأشخاص الذين يعملون في الموقع وعددهم شخصان وتسليمهما بمحضر رسمي لشرطة الكعكية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص لمباشرة التحقيقات .

وكانت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة تمكنت الشهر الماضي من ضبط منزل مشابه في الحي نفسه، يستقبل النساء للإجهاض والتوليد

وأوضحت وسائل إعلامي سعودية، أنّ أطباء مزيفين يقومون بالكشف على المرضى وإجراء عمليات الإجهاض وصرف أدوية مجهولة المصدر في مكة المكرمة وهم غير متخصصين ولا يحملون أي ترخيص يسمح لهم بالعمل في مهنة الطب.