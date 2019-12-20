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عدن - ياسمين التهامي - تعرض منزل في بريطانيا إلى السرقة من قبل ثلاثة لصوص تقول الشرطة أنهم تسللوا خلسة من الحراس.

عملية السطو كبيرة حيث أن حجم المسروقات الذهبية بلغ 64 مليون دولار.

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دخلوا غرفة نومها وسرقوا مجوهراتها التي تقدر ب 54 مليون دولار.. دون أن تحس بهم!

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المنزل يقع غرب العاصمة لندن وهو ملك ل (تمارا ايكلستون) ابنة الرئيس التنفيذي السابق لبطولة العالم للسيارات فورمولا، وقد استغرقت عملية السطو 50 دقيقة.

وبحسب صحيفة صن البريطانية فإن تمارا 35 عاما قد تعرضت لعملية سرقة مجوهراتها من غرفة النوم في منزلها القريب من متنزه هايد بارك يوم الجمعة الماضية.

تمارا هي عارضة أزياء شهيرة في بريطانيا كانت قد غادرت البلاد لقضاء عطلة عيد الميلاد أثناء تعرض منزلها للسطو.

الشرطة أعلنت أنها حتى اللحظة لم تلقي القبض على أي مشتبه به، ووفقا لمجلة فوربس الأمريكية فإن المنزل الذي تم سرقته يتكون من 55 غرفة وقد تم شراؤه في 2011 مقابل 45 مليون جنيه استرليني.

وقد أنفقت ملايين الدولارات على عملية تجديده ومنها تركيب حوض استحمام من الكريستال وصالة بولنج ومنتجع صحي للكلاب.