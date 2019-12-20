شكرا لقرائتكم خبر عن عملية إرهابية تهز السعودية وسط مهرجان رقص جماهيري في فعاليات موسم الرياض.. والسلطات تتحرك وتكشف عن الجهة المنفذة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية تفاصيل خطيرة بشأن منفذ حادث الطعن (وصفتها السلطات بالعمل الإرهابي) في حفل راقص خلال موسم الرياض قبل نحو شهر.

ووقع الهجوم يوم 11 نوفمبر الماضي في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانًا ترفيهيًّا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

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عملية إرهابية تهز السعودية وسط مهرجان رقص جماهيري في فعاليات موسم الرياض.. والسلطات تتحرك وتكشف عن الجهة المنفذة

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وكان التلفزيون السعودي قال، عقب الهجوم، إن شرطة الرياض ألقت القبض على "مقيم عربي بحوزته السلاح المستخدم (سكين)" بعد الحادثة التي أثار هلع الحاضرين.

وأضافت القناة أن المهاجم "طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله"، مؤكدة، وفق المصادر، أن "حالة المصابين مستقرة".

وكان لقطات مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل، أظهرت "شخصًا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له".

وسقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين على خشبة المسرح خلال الهجوم، فيما ترددت أنباء عن سقوط جرحى في الهجوم الذي أثار هلعًا بين الحضور.

وشهدت السعودية انفتاحًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، سمح باستضافة الكثير من الفنانين والفرق الاستعراضية ضمن مهرجانات ترفيهية، ما أغضب بعض المتشددين.