شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في السعودية.. برنامج وليد الفراج يتجاوز حده ويسيء لولي العهد محمد بن سلمان على قناة رسمية.. شاهد كيف كان مصيره؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار برنامج رياضي سعودي عبر قناة رسمية، جدلا واسعا، بعد اتهامات لأحد الضيوف فيه بالإساءة إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

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لأول مرة في السعودية.. برنامج وليد الفراج يتجاوز حده ويسيء لولي العهد محمد بن سلمان على قناة رسمية.. شاهد كيف كان مصيره؟

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المحلل الرياضي عادل التويجري، وفي برنامج "الدوري مع وليد" على فضائية "إس بي سي" الرسمية، والذي يقدمه وليد الفراج، سخر من منتقدي أداء الهلال في مونديال كأس العالم للأندية.

وقال التويجري: "مثل ما قلت يا أبو بدر، مش دوري أم أحمد، هذا كأس العالم"، في إشارة إلى قول الفراج "بطولة أم أحمد".

وأوضح ناشطون أن وصف دوري يحمل اسم ولي العهد بـ"دوري أم أحمد"، يعد إساءة واضحة.

وبعد الجدل الواسع قام حساب القناة السعودية بحذف التغريدة، فيما وجه وزير الإعلام تركي الشبانة بفتح تحقيق رسمي بالقضية.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه سيتم محاسبة من يتم ثبوت الإساءة عليه.

وقال كتاب وإعلاميون رياضيون إن الهيئة تقف أمام تحد كبير لإثبات شفافيتها، لا سيما أنها أوقفت بعضهم على قضايا أقل جدلا مما قاله التويجري عبر برنامج الفراج.