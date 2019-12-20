“المسند”: الكتلة الهوائية الباردة تبلغ شدّتها فجر السبت والأحد والإثنين

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات” د. عبدالله المسند؛ إن الكتلة الهوائية الباردة تأخذ موضعها فوق أجواء السعودية، ولكن ذروتها لم تصل بعد، والمتوقع أن تبلغ شدّتها فجر السبت والأحد والإثنين.
ونشر المتابع لأخبار الطقس في حفر الباطن منيف الدليمي؛ مقطع فيديو يُظهر الصقيع يغطي رمال النفود الكبير صباح اليوم الجمعة. كما نشر الإعلامي المهتم بأخبار الطقس والأرصاد الجوية وليد سليمان الحقيل؛ مقطع فيديو للصقيع في مجرى وادي الرمة- غربي عنيزة.
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