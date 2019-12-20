شركة “فيليب موريس” للسجائر تصدر بياناً بشأن الدخان المغشوش في المملكة .. وتوضح معنى الباركود على العبوات

أصدرت شركة فيليب موريس انترناشونال بياناً بشأن منتجاتها الموزعة في السعودية . وقالت الشركة في بيانها : ” بعد تطبيق اللائحة الفنية للتغليف العادي الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ، تدلي فيليب موريس انترناشونال بالبيان التالي:

1 – جميع سجائر فيليب موريس انترناشونال الموزعة في المملكة مصنعة في مصانعنا في ألمانيا وبولندا ( parliament و marlboro باستثناء touch ) بالإضافة إلى تركيا ( L&M و CHesterfield ) .

2- لا تصنع شركة فيليب موريس انترناشونال أي منتجات في الإمارات العربية المتحدة .

3 – الباركود الذي يبدأ بالرمز 629 الموجود على عبوات منتجات شركة فيليب موريس انترناشونال يشير فقط إلى المكتب حيث تم تسجيل الباركود الرقمي .

4- تؤكد شركة فيليب موريس انترناشونال مجدداً أنه لم يطرأ أي تغيير على المكونات وعمليات التصنيع ولا على نكهة وجودة التبغ المستخدم في منتجاتنا في السوق السعودي قبل وبعد تطبيق اللائحة التنظيمية للتغليف العادي المطبقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء .