شاهد: صورة قديمة تظهر كيف كانت المدينة المنورة قبل أكثر من 100 عام

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة قديمة للمدينة المنورة قبل نحو 106 أعوام، التقطت من أعلى جبل سلع الذي يقع في الشمال الغربي، وأظهرت حال المدينة قبل النهضة العمرانية الحالية.

كما أظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1913 (1331 هـ)، منظراً عاماً للمدينة التي بدت صغيرة المساحة، وظهر المسجد النبوي يحتل مساحة صغيرة، مع منظر للنخيل التي تشتهر بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.