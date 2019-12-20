السعودية اليوم / مسلحون يفجرون أنبوباً للغاز الطبيعي جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

فجر مسلحون مجهولون اليوم أنبوباً للغاز الطبيعي في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز عن مناطق سكنية ووحدات صناعية في الإقليم.

وأوضح مسؤولون أمنيون باكستانيون أن المسلحين فجروا أنبوباً للغاز يبلغ قطره 12 بوصة، باستخدام عبوة ناسفة بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وأضافوا أن الانفجار أدى إلى تلف جزء من الأنبوب وتوقف إمدادات الغاز عن مناطق كويتا وبشين وزيارات.

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16:29ت م

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