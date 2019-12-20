السعودية اليوم / تعليم تبوك يواصل برامجه في دعم وتحسين نواتج التعلم عبر بوابة المستقبل



تبوك 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الإشراف التربوي جهودها عبر بوابة المستقبل في دعم وتحسين نواتج التعلم و رفع مستوى التحصيل الدراسي ضمن خطتها الاستعدادية لاختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1440 - 1441هـ.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات" عناية القبلي أن تعليم تبوك في إطار سعيه نحو التميز وجودة الأداء وبما يسهم في الرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وتهيئتهم للاختبارات التحصيلية فعّل العديد من الخدمات التعليمية من خلال بوابة المستقبل التي تُوفر الأدوات التقنية اللازمة لتحسين البيئة التعليمية من خلال تغيير و تطوير العملية التعليمية وذلك عن طريق تعديل النمط التقليدي للتعليم ، و استبداله بالتعليم الرقمي.

من جانبها أفادت منسقة بوابة المستقبل بتعليم تبوك "بنات" غادة بختاور أنه في إطار دعم وتحسين نواتج التعلم والاستعداد للاختبارات التحصيلية قدمت الإدارة محتوى إثرائي تفاعلي للطالبات, حيث جرى تفعيل الفصول الافتراضية لعقد مراجعات نهائية للمقررات الدراسية للمرحلتين المتوسطة و الثانوية بالنظام (الفصلي - المقررات)، قدمه نخبة من المعلمين و المعلمات في مواد ( الرياضيات - العلوم بفروعه - اللغة الإنجليزية), مشيرة إلى استمرار تقديم المدارس المستهدفة للمراجعات والإجابة على الاستفسارات طوال فترة الاختبارات من خلال ( 105 ) مدرسة للبنين والبنات بمنطقة تبوك تستهدفها البوابة.

ولفتت الانتباه إلى عقد اختبارات مركزية لطلاب وطالبات الصف الأول متوسط في المواد التالية (علوم - رياضيات - لغة إنجليزية - لغتي) بجميع مدارس البوابة بنين وبنات على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع المنصرم، مشيرةً إلى تطبيق المعلمات لأساليب التعلم الحديثة من خلال استخدام أدوات بوابة المستقبل التي توفر طرق التدريس الحديثة لنقل المعلومات والمهارات للطلاب.

وتضمنت برامج البوابة العديد من المسابقات التي تستهدف الطلاب والمعلمين والمشرفين في سبيل رفع التنافسية وتطوير الأساليب التعليمية التي تسهم في عملية التحول نحو بيئة رقمية تعزز الاستراتيجيات التربوية وتدعم فرص التعلم الذاتي لإيجاد بيئة تعليمية يكون محورها الطالب وتطبيق أساليب تربوية حديثة نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية.

// انتهى //

16:28ت م

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