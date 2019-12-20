السعودية اليوم / "الاستخدامات الطبية والعلاجية لمنتجات النحل" .. ورشة بفرع وزارة البيئة في الأحساء



الأحساء 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

نظم المركز الإرشادي المزرعة المتكاملة التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، أمس، ورشة عمل عن "الاستخدامات الطبية والعلاجية لمنتجات النحل"، بحضور مدير الشؤون الزراعية بمكتب الوزارة المهندس نبيل الوصيبعي وعدد من النحالين والمهتمين.

ونوه المهندس الوصيبعي، بتعاون وتفاعل المشاركين مع البرامج التي يقدمها المكتب لجميع المستفيدين، متمنياً أن تحقق الاستفادة المأمولة والتي تأتي لمواكبة توجهات الوزارة وتطلعاتها لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

كما ألقى الدكتور عمرو أحمد اسماعيل من جامعة الملك فيصل محاضرة عن منتجات النحل وما يتميز به من تعدد منتجاته من شمع وحبوب اللقاح والغذاء الملكي والعكبر وسم النحل والملكات والنحل نفسه, لافتاً الانتباه إلى أهمية نحل العسل على هذه المنتجات فقط، فهو يعد الملقح الرئيس للعديد من النباتات التي لا تعقد ثمارها بدون وجود الملقحات الحشرية.

وتناول الدكتور اسماعيل، الاستخدام الطبي لمنتجات نحل العسل والذي يفيد بعلاج الكثير من الأمراض، مبيناً الاستخدامات الطبية لغذاء الملكة، والخصائص البيولوجية لصمغ النحل واستخدامات البروبوليس الطبية والذي يُعد من أقوى المنتجات الطبية من ناحية حجم الاستفادة، إضافة إلى استخدامات حبوب اللقاح وشمع النحل وسم النحل.

بعدها أجاب المحاضر على أسئلة واستفسارات مربي النحل.

// انتهى //

16:25ت م

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