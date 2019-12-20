السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 6.4 درجات



إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلزال أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش بشمال أفغانستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك سكان العاصمة إسلام آباد وأقاليم خيبر بختونخواه والبنجاب وكشمير الحرة.

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15:46ت م

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