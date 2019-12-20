سياسي / وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يلتقي قائد قوات اليونيفل



بيروت 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل اليوم في بيروت قائد قوات "اليونيفل" العاملة في جنوب لبنان استيفانو ديلكول.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع على الحدود الجنوبية، والمهمات التي تقوم بها قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في الجنوب اللبناني "اليونيفل".

// انتهى //

15:46ت م

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