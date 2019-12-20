السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بالجوف يعقد لقاءً مفتوحاً بمحافظة القريات



سكاكا 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، لقاءً مفتوحاً مع المزارعين ومربي الماشية أمس, للتعريف بالإعانات الزراعية، ودعم صغار مربي الماشية، والزراعة العضوية، وترقيم الأبل, بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.

ودعا مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري في كلمته، جميع المزراعين للاستفادة من البرامج والدعوم التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رسالتها في الإسهام بتعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقدم الأحمري خلال اللقاء، شرحاً كاملاً لبرنامج الدعم الذي تقدمه الوزارة لصغار مربي الماشية والفئة المستهدفة في عملية الدعم لتطوير ودعم صغار مربي الماشية لتشجيع احترافية تربية المواشي وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية الحديثة من خلال صرف إعانة مالية وعينية بشكل مباشر للمستفيدين, موضحاً الآلية التي تقوم بها الوزارة في تقديم الدعم عبر شرح تنفيذي للدخول للبوابة الإلكترونية وتقديم الطلب إلى أن يتم دراسة الطلب وإيداع مبلغ الدعم المالي في حساب المربي.

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15:39ت م

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