السعودية اليوم / مقتل جندي باكستاني بانفجار شمال غرب باكستان



إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار وقع شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة تم تفجيرها بالتحكم عن بُعد واستهدف فرقة لقوات الجيش كانت تعمل على تسييج الحدود مع أفغانستان في منطقة "لندي كوتال".

وأضاف أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية.

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15:38ت م

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