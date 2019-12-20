السعودية اليوم / الهيئة الاستشارية لمركز "سيف" بجامعة أم القرى تعقد اجتماعها الأول



مكة المكرمة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

عقدت الهيئة الاستشارية لمركز السلامة وإدارة المخاطر والأزمات "سيف"، بجامعة أم القرى اجتماعها الأول الذي رأسه معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، بمعهد البحوث الاستشارية، لمناقشة الخطط التطويرية للمركز ومستقبل مجال الأمن والسلامة، بحضور مستشارين ومستشارات المركز.

وقدم عميد معهد البحوث الاستشارية الدكتور علي الشاعري خلال الاجتماع عرضاً تفصيلياً حول الخدمات الاستشارية المتخصصة التي يقدمها "سيف" للجهات المستفيدة، والدراسات البحثية المعنية المنفذة بمجال الأمن والسلامة وإدارة المخاطر، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به "سيف" في تأهيل المختصين بالأمن والسلامة من خلال الدبلومات التنفيذية في الصحة والسلامة في الإنشاءات، والسلامة المهنية وإدارة المخاطر، والبرامج التدريبية المعتمدة من IOSH و IIRSM.

وناقشت الهيئة الاستشارية خلال الاجتماع، ضرورة زيادة الوعي في المجتمع حول تعزيز الأمن والسلامة لضمان تنمية وطنية مستدامة، واستثمار التقنيات الحديثة لتطوير الحلول الاستشارية والتدريبية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التشريعية للأمن والسلامة في القطاع الحكومي، والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة في نفس المجال.

يذكر أن مركز "سيف" هو أحد أهم المبادرات الوطنية التي حظيت بالقبول والاعتماد في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠, نظراً لأهمية المركز في دعم فكرة الأمن والسلامة لأفراد المجتمع والمؤسسات المهنية والوطنية المختلفة.

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15:28ت م

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