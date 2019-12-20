شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 2,2 مليون تأشيرة عمرة ووصول نحو 1,7 معتمرا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2,212,690 تأشيرة عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من ربيع الثاني 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1,782,554 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,373,963 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي والذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,705,567 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 76,882 معتمرًا، بينما وصل 105 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

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أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 450,011 ، تليها إندونيسيا 399,103، وثالثا جاءت الهند 238,981، ثم ماليزيا 110,739، ومصر خامسا بـ 85,808 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 70,626، الجزائر 64,238، بنغلاديش 61,111 ،الإمارات 37,191، الأردن 27,540 معتمراً.

ويذكر أن وزارة الحج والعمرة قد دشنت مؤخرا مراكز "عناية" التي تقدم خدمات شاملة ومتنوعة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال والتي بدورها تسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسن تجربة ضيوف الرحمن بالمملكة وتثري تجربتهم.

كما أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن مراكز عناية ستكون منتشرة في المناطق التي يتواجد بها معتمري وحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة حيث سيتمكن ضيوف الرحمن أو المنظمين لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج والعمرة أو شركات خدمة حجاج الخارج من إنهاء كافة أمورهم في هذه المراكز عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات مراكز “عناية” من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة والقادرين على التواصل مع الحجاج والمعتمرين بلغات متعددة.