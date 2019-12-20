السعودية | شاطئ شمال غربي السعودية.. يجسد جمال الطبيعة البكر

شكرا لقرائتكم شاطئ شمال غربي السعودية.. يجسد جمال الطبيعة البكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينفرد الشريط الساحلي لمحافظة "الوجه" شمال غربي السعودية، بمناظره الساحرة وطبيعته البكر، وامتداده شمال البحر الأحمر. وقد أضفت التضاريس بهاءً لالتقاء البحر بالساحل.

وبدت شواطئ الوجه - 325 كيلو متراً جنوب مدينة تبوك - من خلال مجموعة من الصور الملتقطة جواً بعدسة "واس"، بديعة المنظر تأسر بطبيعتها وتعدد جزرها ونقاء مياه بحرها، الناظر والباحث عن السياحة في أحضان الطبيعة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يقصد الزوار والسياح بطول الساحل عدة مواقع غنية بمقوماتها السياحية الطبيعية ولممارسة رياضة الغوص في أعماق البحر، ومنها شواطئ "شرم زاعم" و"الدرر"، ويشتهر بكثرة الصخور والشعاب المرجانية، و"حواز" شمال مدينة الوجه بمسافة 40 كيلومتراً، إذ شكلت جغرافيته دائرة من الماء تحيط بها اليابسة ولها منفذ صغير لدخول الأمواج.

وفي جنوب المحافظة يمتاز شاطئ "المسدود" بتعدد ألوان مياه البحر، فيما تشكل الطبيعية الرملية لشواطئ "الرميلية وهبان والهرابة والمعيليق والفلق" عنصر جذب.

وإلى شمال المحافظة تتميز شوطئ "عنتر وأم عنم والسيح والنخيرة وأم الطين" بكثرة الشعاب المرجانية.