مغنيان كولومبيان يرتديان الزي السعودي

2019-12-20

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

زار المغنيان الكولومبيان، مالوما وجي بالفين، المملكة هذا الأسبوع، في رحلات منفصلة، وأشادا بحضارة وثقافة المملكة.

Advertisements

وشارك المغني الكولومبي، مالوما صورة له من رحلته مرتديًا الزي التقليدي للرجال في المملكة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلًا باللغة العربية: شكرًا لكم، متابعًا بالإنجليزية: وقعت في غرام الثقافة السعودية، شكرًا لكم على كل هذا الحب، أراكم العام المقبل.

في اليوم التالي، شارك جي بالفين أيضًا صورة له، معلقًا عليه بقوله: أحبت هذه الحضارة هنا وطريقة الاستقبال الدافئ، وأخرى وهو يحتضن معجبيه.

تابعنا على

شارك الخبر







