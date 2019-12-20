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الزعاق: غدًا أطول ليالي العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
تصل الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب غدًا لتكون ليلة السبت 21 ديسمبر الجاري هي أطول ليالي العام بحسب ما أكده عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق.
وقال الزعاق في مقطع فيديو إن الأسبوع المقبل سوف يشهد أطول الليالي وأقصر النهر في العام بسبب ميل الشمس نحو الجنوب.
ويبدأ الشتاء في نصف الكرة الشمالي تقويميًا في يوم 22 ديسمبر من كل عام لكنه فلكيًا يبدأ مع بداية الانقلاب الشتوي وينتهي بالاعتدال الموالي الذي يأذن ببداية فصل الربيع.
ويبدأ الشتاء في النصف الشمالي من 7 نوفمبر إلى 7 فبراير ويتوسطهما تاريخ الانقلاب الشتوي الذي يصادف 21 ديسمبر، أما عن النصف الجنوبي فإن حلول الشتاء الفلكي يكون تقريبًا يوم 7 مايو وينتهي إلى 7 أغسطس، ويتوسط هذه التاريخين يوم الانقلاب الذي يوافقه يوم 21 يونيو.
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