“آل الشيخ” يكشف عن لعبة في منتهى الخطورة في لبنان .. ويوضح كيف بدأ حزب الله يفقد سر قوته

قال الكاتب محمد آل الشيخ أن “الثنائي الشيعي في لبنان، المتمثل في ميليشيا حزب الله وحركة أمل، يلعبان في الحراك الشعبي اللبناني لعبة في منتهى الخطورة”.

تحويل الحراك الشعبي إلى حراك طائفي

وتابع خلال مقال له منشور في صحيفة “الجزيرة” بعنوان ” شيعة لبنان وإثارة النعرة الطائفية” وهي خطرة على مستقبل الشيعة قبل أن تكون على اللحمة الوطنية، بإصرارهما على تحويل الحراك الشعبي إلى حراك طائفي، في حين أنه كان منذ البداية عابرًا للطوائف والمذاهب، بل عابرًا للمناطقية والأحزاب السياسية.

الطائفة الشيعية

وأردف: من الواضح أن هذا الثنائي الشيعي كان يستمد قوته ونفوذه في الداخل اللبناني من الطائفية، وعندما شعر هذان المكونان من الشعب اللبناني أن الانتماء الطائفي لم يعد يحفل به اللبنانيون بجميع طوائفهم، بمن فيهم جزء كبير من الطائفة الشيعية نفسها، شعروا كما لم يشعروا من قبل بأنهم بدؤوا يفقدون قيادة السيطرة على طائفتهم التي كانت سر قوتهم، وأن بضاعتهم تلك لم يعد لها سوق في الحراك اللبناني.

ساحات التظاهرات

وأكمل: إعادة الطائفية إلى ساحات التظاهرات بإحداث نوع من أنواع الشغب مغلف بهتافاتهم (شيعة، شيعة)، هي محاولة لاهثة لإعادة التماحك الطائفي، وإعادة مكونات الشعب اللبناني إلى مكوناته الطائفية، وإظهار الحراك بمظهر الصراع بين الطوائف، في حين أنه خلال الشهرين الماضيين كان حراكًا وطنيًّا صرفًا يتجاوز الانتماءات الطائفية إلى الانتماء للوطن الواحد بجميع طوائفه.

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