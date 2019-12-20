جريمة تستر تجاري .. وافد تعاملاته 1.7 مليون ويدفع 900 ريال شهرياً للمواطن

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية هندية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري في بيع مواد السباكة والكهرباء بالأحساء مقابل مبلغ شهري قدره 900 ريال. وتولى الوافد إدارة المنشأة وشراء وبيع البضائع وإيداع وتحصيل الإيرادات؛ حيث تجاوزت تعاملاته المالية مليوناً وسبعمائة ألف ريال، ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام.

وتضمنت العقوبة غرامة مالية على المخالفين 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط ومن السفر لمدة سنة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، والتشهير.