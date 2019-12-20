وقع حادث دهس لامرأتين مساء أمس الخميس على طريق الملك خالد، أمام أحد مولات الطائف . وفي التفاصيل؛ أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات والتي بدورها قامت بتوجيه فرقتي إسعاف للموقع اتضح وقوع حادث لمركبة ارتطمت بأخرى ما أدى إلى دهس امرأتين إحداهما تعرضت لإصابة خطيرة بالرأس والأخرى متوسطة الإصابة.
وأضاف أنه على الفور قامت الفرق الإسعافية بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهما تم نقل الحالات لمستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: حادث دهس لامرأتين أمام مول بالطائف .. والكشف عن حالتيهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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