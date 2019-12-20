مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8291.93 نقطة

︎ : . أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 37.96 نقطة ليقفل عند مستوى 8291.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 294 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 208 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متلايف ايه أي جي العربي,و المتحدة للتأمين، وشمس, والإنماء طوكيو م, وباتك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت, وجدوى ريت السعودية, وأرامكو السعودية, والبلاد، وإسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.13% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, والإنماء، والراجحي, وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, والراجحي, والإنماء, وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 205.45 نِقَاط ليقفل عند مستوى 6805.05 نِقَاط, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 256 ألف سهم تقاسمتها 1017 صفقة.





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