“تويوتا” تكشف النقاب عن “الروبوت الجرّاح”

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كشفت شركة تويوتا موتور النقاب عن نسخة مطورة من الروبوت “تي – إتش آر 3” ذي الشكل البشري، والذي يمكن استخدامه مستقبلا لإجراء عملية جراحية في مكان بعيد لا يمكن للطبيب السفر إليه.

الروبوت، الذي يتحكم فيه عن بعد شخص يرتدي سماعة رأس وأسلاك موصلة على ذراعيه ويديه، أصبحت حركة أصابعه أسرع وأكثر سلاسة الآن، حيث أن جهاز التحكم أخف وأسهل في الاستخدام.

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ويسمح الروبوت الجديد للأشخاص بالشعور بأنهم يشاركون في فعاليات لا يمكنهم حضورها بالفعل.

وفي عرض جرى مؤخرا في طوكيو، قام شخص يرتدي سماعة رأس وأسلاك بجعل الروبوت يتحرك بنفس الطريقة التي كان يتحرك بها أو يلوح بها أو يقوم بحركات تشبه الرقص.

وقال توموهيسا موريديرا، المهندس في تويوتا، إنه يمكن التحكم في الروبوتات ذات الشكل البشري بديهيا، لأن كل شخص يقوم بتشغيله يتحرك بشكل طبيعي.

وأضاف موريديرا أن التحدي لا يزال يكمن في تأمين اتصالات موثوقة وسريعة..، بحيث يتم نقل الإشارات بدقة من الإنسان إلى الروبوت، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

