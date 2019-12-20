فيديو.. الكركم مضاد للأكسدة ويسكن الآلام

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أكدت ميسون نوري أخصائية التغذية أن الكركم يعتبر من الأغذية السوبر أو ما يعرف باسم Super food لما له من أهمية خاصة.

وقالت نوري خلال استضافتها في برنامج صباح العربية اليوم إن الكركم غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومسكن للآلام ومضاد للفيروسات والبكتريا.

والمعروف أن الكركم من البهارات التي تنحدر من عائلة الزنجبيل والتي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الهندي ويتواجد في الكثير من الأغذية الصحية، بشكل أقراص أو مسحوق..، ويعتبر من المكملات الغذائية الأسرع نمواً في الأسواق كما أنه رفيق الكثير من أكلاتنا في العالم العربي.

