︎ :
.
أكدت ميسون نوري أخصائية التغذية أن الكركم يعتبر من الأغذية السوبر أو ما يعرف باسم Super food لما له من أهمية خاصة.
وقالت نوري خلال استضافتها في برنامج صباح العربية اليوم إن الكركم غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومسكن للآلام ومضاد للفيروسات والبكتريا.
والمعروف أن الكركم من البهارات التي تنحدر من عائلة الزنجبيل والتي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الهندي ويتواجد في الكثير من الأغذية الصحية، بشكل أقراص أو مسحوق..، ويعتبر من المكملات الغذائية الأسرع نمواً في الأسواق كما أنه رفيق الكثير من أكلاتنا في العالم العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الكركم مضاد للأكسدة ويسكن الآلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.