«الفراج» عن إحالته للتحقيق: الدوري أكبر من تصفية الحسابات الشخصية

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تعرض برنامج الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج ” الدوري مع وليد ” للهجوم؛ بسبب تصريح ضيفه بالبرنامج بعد خسارة الهلال من فريق ” فلامنجو ” البرازيلي.

وعن ذلك، قال ” الفراج ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أتفهّم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد ” .

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وأضاف: ” الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج، ‏والدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية ” .

كما أكد أن دوري المحترفين يُعتبر واحدًا من أهم عشرين دوري في العالم، مضيفًا: ” هذه البطولة هي من أهّلت الهلال وحصل على كأس آسيا..، وهو نتاج دوري ودعم صاحب الكأس، فبالتالي كيف يكون هو المثال السيئ ” .

يُذكر أن وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، كان قد وجّه بفتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في البرنامج فور انتهاء حلقة أول أمس.

