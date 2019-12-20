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تعرض برنامج الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج ” الدوري مع وليد ” للهجوم؛ بسبب تصريح ضيفه بالبرنامج بعد خسارة الهلال من فريق ” فلامنجو ” البرازيلي.
وعن ذلك، قال ” الفراج ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أتفهّم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد ” .
وأضاف: ” الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج، والدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية ” .
كما أكد أن دوري المحترفين يُعتبر واحدًا من أهم عشرين دوري في العالم، مضيفًا: ” هذه البطولة هي من أهّلت الهلال وحصل على كأس آسيا..، وهو نتاج دوري ودعم صاحب الكأس، فبالتالي كيف يكون هو المثال السيئ ” .
يُذكر أن وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، كان قد وجّه بفتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في البرنامج فور انتهاء حلقة أول أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر «الفراج» عن إحالته للتحقيق: الدوري أكبر من تصفية الحسابات الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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