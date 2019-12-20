السعودية اليوم / مقتل مدنيين وإصابة ثلاثة جنود باكستانيين بقصف هندي عبر الحدود



إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

لقي اثنان من المدنيين الباكستانيين مصرعهما وأصيب آخرون بجروح جراء عمليات قصف نفذتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستهدفت قرى باكستانية في قطاع "جورا" عبر الخط الفاصل في كشمير، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين بينهما امرأة وشاب.

وأضاف أن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردت على القصف الهندي بالمثل مستهدفة الموقع الذي أطلق النار على المدنيين.

كما أوضح أن ثلاثة جنود باكستانيين تعرضوا لإصابات خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية.

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11:09ت م

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