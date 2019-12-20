شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون : لاتهديد من الطلّاب العسكريين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

قال البنتاغون الخميس إنه لم يجد أي تهديد في مراجعته لنحو 850 طالباً عسكرياً من السعودية يدرسون حالياً في الولايات المتحدة وذلك عقب إطلاق نار نفذه ضابط بسلاح الجو السعودي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في قاعدة في ولاية فلوريدا في وقت سابق من هذا الشهر. وقال غاري ريد، مدير الاستخبارات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن، خلال إفادة صحفية: "بوسعنا أن نقول إنه لا توجد معلومات تشير إلى اكتشاف أي تهديد وشيك".

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