فرقاطة فرنسية تشارك بمهام تأمين الخليج العربي الشهر المقبل

2019-12-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت المتحدثة باسم القوات المسلحة الفرنسية يوم الخميس إن العملية الأوروبية لضمان سلامة الملاحة البحرية في منطقة الخليج، بعد وقوع هجمات على سفن تجارية هذا العام، ستبدأ الشهر المقبل ببدء تنفيذ سفينة حربية فرنسية لدوريات هناك.

وبذلت فرنسا جهودًا من أجل وجود بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن مما قالت عنه واشنطن إنه تهديدات من إيران.

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وقالت البرجيدير جنرال آن سيسيل-أورتمان المتحدثة باسم القوات المسلحة: ”الفرقاطة كوربيه ستشارك في المبادرة الأمنية الملاحية الأوروبية من بداية العام المقبل“.

وتزايدت حدة التوتر في الخليج هذا العام مع استهداف إيران عددًا من ناقلات النفط والسفن التجارية الدولية من بينها ناقلات سعودية وإماراتية.

وقالت فرنسا إن نحو 10 دول أوروبية وغير أوروبية وافقت على الانضمام للمهمة وتنتظر الآن موافقة البرلمانات فيها. وستستخدم فرنسا قاعدتها البحرية في الإمارات كمركز لقيادة المهمة.

وأكدت هولندا والدنمارك حتى الآن المشاركة في المهمة، وقالت المتحدثة: إن فرقاطة هولندية وطائرة هليكوبتر ستبدآن العمل في المنطقة اعتبارًا من فبراير.

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