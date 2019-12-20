- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم تجاوبا مع “المواطن”: بلدية المسارحة تصلح طريق الحصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تجاوبا مع “متابعات الخليج 365”: بلدية المسارحة تصلح طريق الحصمة
تفاعلًا مع شكاوى الأهالي من تضرر مركباتهم
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
في تجاوب سريع من أمانة منطقة جازان وبلدية أحد المسارحة مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان “فيديو.. حفر عميقة تبتلع المركبات في إسكان الحصمة بجازان”.
وكان تقرير “متابعات الخليج 365” قد سلط الضوء على المعاناة التي يعاني منها أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمة الله بالحصمة ومرتادي الحزام الشرقي من المواطنين والموظفين والمعلمين والطلاب من وجود حفرة عميقة تتربص بالمركبات والتضرر منها في الشهور الماضية.
وأشاد الأهالي بدور “متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤولين وأيضًا التفاعل السريع من قبل أمانة منطقة جازان في زمن قياسي قصيرة من نشر الخبر مثمنين هذا التفاعل.
من جانبهم قدم الأهالي والمعلمون والطلاب شكرهم وتقديرهم لأمانة جازان وعلى رأسها المهندس نايف بن سعيدان على هذا التفاعل مثمنين جهوده وحرصه في خدمة الوطن والمواطن.
الجدير بالذكر أن أمانة جازان تفاعلت في إصلاح هذه الحفرة العميقة بعد ساعات قليلة من نشر الخبر.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوبا مع “المواطن”: بلدية المسارحة تصلح طريق الحصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.